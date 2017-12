Quadrilha usa ônibus para interromper trânsito e roubar banco

SÃO PAULO - Uma quadrilha utilizou um ônibus de linha para roubar dinheiro de terminais eletrônicos de um banco na zona norte de São Paulo. Homens armados fizeram motorista e cobrador descer do veículo antes de atravessá-lo na pista para impedir uma ação de resposta rápida da Polícia Militar. Caixas foram explodidos logo depois.

De acordo com informações da PM, o crime aconteceu por volta das 4h30 desta quinta-feira, 30. Um grupo ainda não identificado abordou um ônibus articulado e o atravessou na Rua Peri Ronchetti, no bairro Jardim Peri, na zona norte. Logo depois, invadiram uma agência do banco Bradesco e explodiram caixas eletrônicos para roubar dinheiro.

A quadrilha fugiu logo depois e não foi localizada pela PM. Até as 8h desta quinta-feira, o veículo permanecia na rua dada a dificuldade de manobrá-lo e retirá-lo da área. A Polícia Civil deve investigar o caso.