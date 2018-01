Quadrilha usa ônibus para furtar caixa eletrônico em Osasco

Um bandido foi baleado em uma troca de tiros com policiais militares, por volta das 4 horas, no Jardim São Luís, zona sul da capital paulista, após uma quadrilha tentar furtar um caixa eletrônico da agência do Banco Itaú localizada na avenida Prestes Maia, no Jardim D'Abril, em Osasco, região oeste da Grande São Paulo. Às 3h15, a Polícia Militar de Osasco foi acionada por testemunhas, que viram duas pessoas tentando arrombar um dos caixas da agência. O sistema de monitoramento do banco também deu o alerta à PM, mas os criminosos conseguiram escapar antes, fugindo num ônibus da empresa Órion. Teve início então uma perseguição ao veículo, que foi abandonado pelos criminosos na Rua João Manoel da Silva, no Jardim São Luís, em São Paulo. Lá, parte dos bandidos trocou tiros com a PM e um deles, baleado, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo. Anterior ao tiroteio, uma viatura da PM, que fazia patrulhamento na região, foi atingida pelos bandidos em fuga, na Rua José Barros Magaldi, mas nenhum policial ficou ferido. Até as 5h30 desta sexta-feira, a polícia ainda não havia informado mais detalhes sobre o caso, que será registrado no 92º Distrito Policial. Aparentemente, segundo a PM, nada foi levado do caixa eletrônico.