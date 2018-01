Quadrilha troca tiros com seguranças de caminhão na Castelo Branco

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma escolta armada a serviço dos Correios conseguiu evitar o roubo de uma carga avaliada em cerca de R$ 2 milhões na madrugada desta segunda-feira, 30, na Rodovia Castelo Branco, próximo ao Cebolão. O caminhão vinha de Jandira com destino à capital e foi fechado na altura do km 17 pelos ladrões, mas seguranças acompanhavam o transporte à distância e reagiram. Houve troca de tiros e a quadrilha fugiu sem levar nada. Ninguém ficou ferido.

Os criminosos estavam em três veículos - um Corolla, um Meriva e outro não identificado - e começaram a seguir de perto o caminhão por volta das 3h30, após o pedágio do km 20, na região de Alphaville. A escolta armada desconfiou e, de longe, fez o acompanhamento. Segundo os seguranças, três ladrões saíram dos carros para atirar e fugiram em seguida. Duas balas acertaram o caminhão e três, o veículo da escolta.

O motorista, de 46 anos, se agachou na cabine no momento do tiroteio. Ele trabalha há 13 nos Correios e disse que nunca havia sofrido uma tentativa de assalto. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial de Osasco.