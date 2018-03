Quadrilha tenta roubar caixas eletrônicos do Detran

SÃO PAULO - Uma quadrilha de sete a dez homens armados com fuzis tentou roubar os caixas eletrônicos instalados no Detran da Avenida do Estado, no Bom Retiro, região central de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 7. O alarme disparou e os ladrões fugiram sem levar nada.

Segundo testemunhas, a quadrilha chegou por volta das 2h30 em vários carros, rendeu seis vigias e colocou todos numa sala. Os criminosos seguiram para a área dos caixas eletrônicos e, na primeira tentativa para abrir os equipamentos, o alarme disparou e todos fugiram.

Até a manhã desta terça-feira ninguém havia sido preso e o caso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no Bom Retiro.