Quadrilha sequestra família de vigia para roubar carro-forte na Rodovia D. Pedro

A família do vigia foi feita refém na noite de terça-feira, em casa, em Hortolândia. Depois de passar a madrugada com eles, os criminosos orientaram o segurança a ir para o trabalho e, na altura do km 132 da rodovia, parar para entregar os malotes com o dinheiro.

Dois assaltantes, que estavam em um Corolla preto, recolheram dois malotes. No momento em que o dinheiro foi pego, a mulher e os dois filhos do vigia, que não teve o nome divulgado, foram soltos.

O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Campinas que nos últimos dois dias prendeu dois suspeitos de chefiar um grupo responsável por sete assaltos a carro-forte desde o fim do ano passado. O grupo teria roubado mais de R$ 10 milhões.