Após roubar R$ 100 mil de banco, quadrilha é presa no interior de SP

SÃO PAULO - Doze criminosos foram presos após roubar cerca de R$ 100 mil de uma agência bancária na cidade de Miracatu, a 130 quilômetros da capital paulista, na região do Vale do Ribeira na quarta-feira, 3. A ação foi realizada pelo 29º Batalhão de Polícia Militar do Interior em conjunto com a Polícia Rodoviária.

Funcionários de uma agência do Santander no centro da cidade foram obrigados a abrir o cofre para a quadrilha. Após roubar cerca de R$ 100 mil, os criminosos fugiram pela Rodovia Regis Bittencourt, informou a Polícia Militar. Equipes da polícia conseguiram visualizar os veículos e interceptá-los. O primeiro foi em Itanhaém e o outro, em Mongaguá. Com os criminosos, foram apreendidos coletes, armas, munições e dinheiro.

