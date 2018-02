Quadrilha rouba fábrica de filtros em São Bernardo do Campo (SP)

SÃO PAULO - Uma quadrilha armada com fuzis e metralhadoras passou o domingo, 12, carregando caminhões com filtros automotivos de óleo e combustível, dentro de uma fábrica localizada na Avenida Piraporinha, no bairro Planalto, em São Bernardo do Campo. A polícia conseguiu prender dois criminosos, um deles vigia da empresa, mas cerca de 20 ladrões conseguiram escapar com dois caminhões carregados de objetos roubados, avaliados em R$ 3 milhões.

O furto teve início por volta das 14 horas. Segundo o soldado Dias, da 3ª Companhia do 40º Batalhão da Polícia Militar (PM), os criminosos dividiram funções. "Enquanto o vigia e outro suspeito estavam na guarita, atentos à chegada da polícia, outros integrantes do bando ligaram as máquinas da fábrica para carregar os caminhões, que já estavam com os motoristas a postos", contou Dias.

Vizinhos estranharam a movimentação em pleno domingo e chamaram a polícia. Ao perceberem a aproximação da viatura, por volta de meia-noite desta segunda-feira, 13, o vigia avisou o resto do grupo, que fugiu pela porta dos fundos. Além dos dois presos, dois caminhões vazios foram apreendidos.

Os diretores da fábrica foram chamados para avaliar o prejuízo. Os dois caminhões levados pelos bandidos estavam carregados com cerca de 90 mil filtros. O caso foi encaminhado ao 2º DP de São Bernardo do Campo.

Dias contou que policiais do 6º Batalhão da PM trocaram tiros e mataram, na madrugada desta segunda-feira, 13, na Rodovia Anchieta, um homem suspeito de ter participado do roubo.