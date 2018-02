Quadrilha rouba cofre de cemitério de Itaquera Seis homens armados invadiram o Cemitério de Itaquera, na Rua Serra de São Domingos, zona leste de São Paulo, no começo da manhã de ontem, para roubar a administração. Um funcionário que estava no local foi trancado no banheiro e os homens levaram o cofre, que guardaria as taxas administrativas cobradas normalmente nos funerais. O valor não foi divulgado. Os bandidos fugiram em um Fiesta vermelho e o roubo acabou sendo registrado no 53.º Distrito Policial, localizado no Parque do Carmo.