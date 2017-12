Quadrilha rouba centro de distribuição da P&G O Centro de Distribuição da empresa multinacional Procter & Gamble (P&G), em Americana (SP), foi assaltado na noite de quinta-feira, às 23h15, por uma quadrilha com cerca de 20 homens com armas de baixo calibre. Os bandidos dominaram 17 pessoas que estavam no local. As vítimas foram trancadas no banheiro e ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram em dois caminhões, uma van e dois carros e roubaram metade do estoque da empresa. O valor do prejuízo ainda não foi calculado.