Quadrilha rouba carga da Apple avaliada em R$ 3,9 milhões em Viracopos

CAMPINAS - Cinco homens encapuzados armados com metralhadoras e pistolas invadiram um depósito de cargas da TAM, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, e roubaram uma carga de iPhones e iPads, da Apple, avaliada em R$ 3,9 milhões, na madrugada desta terça-feira, 23.

Em uma ação que durou aproximadamente uma hora e meia, os assaltantes renderam pelo menos oito pessoas, entre vigilantes e funcionários da TAM Cargo, segundo o delegado Luis Oliveira e Silva. Eles usaram uma van para carregar os 12 caixotes carregados de produtos eletrônicos.

Antes de fugir, os criminosos levaram todo sistema de monitoramento de câmeras do galpão da TAM. A carga havia desembarcado em Viracopos na segunda-feira, 22, à noite. Um representante da companhia aérea prestou depoimento no 9º Distrito Policial de Campinas.

Segundo a polícia, os assaltantes chegaram em um veículo e renderam na área externa o vigia. Depois, invadiram o galpão, fazendo os outros funcionários reféns. Ninguém se feriu. Um carro de um funcionário foi levado pelos criminosos na fuga e encontrado logo depois.

A segurança dentro dos galpões das companhias é de responsabilidade das empresas e na rua, que dá acesso ao depósito de cargas, da Polícia Militar, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A TAM, por meio de nota, informou que está tomando as providências e que colabora com a polícia.