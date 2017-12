Dinamite roubada é suficiente para destruir 10 mil caixas eletrônicos

SOROCABA - Quatro homens armados com fuzis e pistolas dominaram um vigia, invadiram a unidade da empresa Pilar Química do Brasil, em Salto de Pirapora (SP), na noite de quinta-feira, 16, e roubaram 3 toneladas de explosivos. Outros três funcionários foram dominados e obrigados a transferir a carga - 124 caixas - para um caminhão-baú levado pela quadrilha. A dinamite levada é suficiente para explodir dez mil caixas eletrônicos, segundo um oficial especialista em explosivos do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar.

Oficiais do Exército, responsável pela fiscalização da comercialização e do transporte de explosivos, estiveram na empresa. O coronel Igor Boechat, chefe da seção de Comunicação Social do Comando Militar do Sudeste, disse que o Exército ajudará na busca pela carga de dinamite, que é uma das maiores já roubadas no País. “Uma quantidade tão grande pode causar muito estrago, mas também é mais difícil de esconder. Vamos colaborar com os órgãos da segurança pública para tentar reaver os explosivos.”

Segundo ele, em casos anteriores, houve evidências de que a dinamite foi parar nas mãos de quadrilhas de roubos a banco e empresas de valores. Só este ano, o Exército fez cinco operações para prevenir e reprimir os crimes envolvendo explosivos, em conjunto com o Estado.

Esse foi o segundo roubo de explosivos no interior paulista em menos de uma semana. No domingo, uma quadrilha invadiu uma mineradora em Santa Rosa do Viterbo e fugiu levando 50 quilos de dinamite. Em abril, criminosos roubaram um caminhão com 260 quilos de dinamite, em Nazaré Paulista, também no interior de São Paulo.