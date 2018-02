Quadrilha resgata preso em cadeia de Rio Preto Quatro homens armados e mascarados resgataram, sexta-feira à noite, um detento do Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os homens cortaram o alambrado de proteção da penitenciária para liberar o preso. A polícia não revelou o nome do preso, que é considerado líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).