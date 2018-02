Quadrilha que roubava carros de luxo é presa em São Paulo

SÃO PAULO - Nove pessoas foram presas nesta terça-feira, 30, acusadas de pertencer a uma quadrilha especializada em roubo e revenda de carros de luxo em São Paulo. As prisões ocorreram durante operação da Polícia Civil, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), após três meses de investigações, policiais estão cumprindo mandados de busca e apreensão e de prisão nesta terça. Duas pessoas já haviam sido presas anteriormente por roubo. Os detidos irão responder por roubo, receptação e formação de quadrilha.

Foram apreendidos pelo menos 12 veículos de alto padrão, como BMWs e Land Rovers, além de material de clonagem. De acordo com a SSP, a operação ainda está em andamento. Os suspeitos envolvidos no bando estão sendo levados para o 7º Distrito Policial, na Lapa, zona oeste da capital.