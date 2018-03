Quadrilha que invadia casas de alto padrão em SP é indiciada

A Polícia Civil indiciou na terça-feira, 23, quatro integrantes de uma quadrilha suspeita de roubar casas de alto padrão em São Paulo. Um dos homens foi preso em fevereiro e outros três em março.

Segundo o Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), as investigações foram iniciadas em outubro do ano passado, quando o grupo armado com metralhadoras invadiu uma casa no Pacaembu, na zona oeste da cidade. Pelo menos três dos quatro presos também assaltaram a casa de um advogado em novembro do mesmo ano.

Os indiciados são os ajudantes Cleiton Gomes de Oliveira, de 29 anos, Landerson Pereira Mendes, Luiz Henrique de Moraes Pereira, e Jorge Tadeu Leal de Carvalho, todos de 23. A polícia investiga se os eles atuaram em outros casos.