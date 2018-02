Quadrilha que falsificava ecstasy é presa em SP

SÃO PAULO - Uma quadrilha especializada em falsificar ecstasy foi presa na última sexta-feira, 1, em São Caetano do sul, no Grande ABC paulista, pela Polícia Federal (PF). Além disso, uma falsa carteira funcional de policial civil foi encontrada com um dos traficantes.

Três homens e uma mulher foram flagrados no interior de um escritório de contabilidade, onde foram apreendidos materiais e utensílios utilizados para a fabricação da mistura de substâncias, que depois seria prensada na forma de comprimidos e vendidos como ecstasy.

Por meio da mistura de produtos químicos, tais como cafeína, bicarbonato de sódio, ácido bórico e corantes, os traficantes tentavam imitar os princípios ativos da droga, cujo composto químico é o MDMA (metilenodioximetanfetamina).

Foram apreendidas também dezenas de cédulas de identidades falsas. Há suspeita de que os presos utilizavam as referidas identidades falsas para golpes de financiamento e abertura de contas bancárias, já que foram encontrados diversos cheques e cartões de créditos.