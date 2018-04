Quadrilha presa com 12 kg de cocaína tenta subornar policiais em SP

SÃO PAULO - Quatro homens foram presos na noite desta quinta-feira, 13, no Jardim Umuarama, região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, por levarem 12 quilos de cocaína no banco traseiro de um carro e tentarem subornar os policiais com R$ 20 mil.

Os PMs estavam em patrulhamento pela Rua Tomaz de Araújo quando decidiram parar um Astra de cor prata, que tinha como ocupantes Arthur Atila Ferreira Aniceto, 26 anos, e Ricardo Campos Cavalcante, 23. Dentro do veículo, eles encontraram a droga e 21 mil cápsulas plásticas vazias, usadas para embalar a cocaína.

Segundo a polícia, os dois teriam oferecido R$ 20 mil para serem liberados, desde que pudessem fazer uma ligação para dois comparsas. Fingindo aceitar o suborno, os policiais combinaram de receber o dinheiro na Rua Monforte de Lemos, próximo ao local do flagrante, pois sabiam que naquele endereço havia uma câmera de vigilância.

Daniel Mendes dos Santos, 29 anos, e Diego Gonçalves Costa, 22, chegaram em um Audi A3 ao local combinado, com o dinheiro, e foram presos. O crime foi registrado no 37º DP, do Campo Limpo.