Quadrilha presa após assaltar hospital nos Jardins

SÃO PAULO - Seis criminosos foram presos, por volta das 2 horas desta madrugada de segunda-feira, 24, cerca de meia hora depois de assaltarem o Hospital totalCor, localizado na altura do nº 764 da Alameda Santos, nos Jardins, zona sul de São Paulo.

Ocupando um Fiat Uno branco, roubado no último sábado, 22, na região de Itaquera, zona leste de São Paulo, e com placa clonada, o grupo parou em frente ao hospital, mas um dos bandidos ficou ao volante esperando pelo retorno dos comparsas.

Um vigilante e funcionários do hospital foram dominados e obrigados e entregar um cofre localizado mantido embaixo da mesa da recepção. O grupo fugiu em seguida, mas foi parado na Radial Leste, entre as estações Bresser e Belém, por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão.

Não havia armas com a quadrilha, que teria fingindo estar armada ao abordar as vítimas, mas há a possibilidade de que os bandidos tenham se desfeito delas na região próxima à Baixada do Glicério, momento em que o veículo foi localizado pela polícia.

O cofre, que não havia sido aberto pela polícia até as 4 horas desta segunda-feira, estava no porta-malas do veículo. Os assaltantes, com idades entre 20 e 28 anos, foram encaminhados ao 78º Distrito Policial, dos Jardins.