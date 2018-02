Quadrilha metralha viatura da PM após furar bloqueio na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Criminosos, fortemente armados, atacaram, nesta madrugada de quarta-feira, a viatura M-22123, da 1ª Companhia do 22º Batalhão da Polícia Militar, após furarem um bloqueio feitos pelos policiais, na zona sul da capital.

Pelo menos quatro homens ocupavam um Fiat Doblò prata que tentou furar a blitz montada na Avenida Interlagos, em Cidade Ademar. Os policiais perseguiram o veículo e, na altura do número 800 da Rua Samuel Arnold, ocorreu uma troca de tiros. Apesar de a viatura ter sido metralhada, nenhum policial ficou ferido, mas uma bala atingiu um homem que estava em um bar, a 100 metros do local.

A vítima foi levada para o pronto-socorro do Hospital Geral de Pedreira e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. A polícia acredita que o bando, que conseguiu fugir, esteja envolvido na explosão de caixas eletrônicos ocorrida ontem, no Jardim São Jorge, região da Rodovia Raposo Tavares, na zona oeste da cidade. Dentro do carro, abandonado a cerca de 1 quilômetro do local do tiroteio, havia carregadores de armas e toucas ninja.