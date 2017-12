Quadrilha leva R$ 2,5 mil em relógios e alianças de shopping na zona sul de SP A quadrilha que assaltou anteontem a joalheria Johara, no Shopping Campo Limpo, zona sul de São Paulo, levou réplicas de alianças e relógios avaliados em R$ 2,5 mil no total. Os bandidos entraram no shopping às 18h10 e levaram mercadorias que estavam na vitrine. Na fuga, um deles deu um tiro para o alto, e a bala atingiu a vitrine de uma loja. Ninguém se feriu e os assaltantes não foram presos. Apesar de ser o quarto assalto a shopping na capital desde maio, desta vez o alvo não foi uma loja de produtos de luxo. No Shopping Ibirapuera, por exemplo, a joalheria S. Rolim ? que tem marcas como Gucci, avaliadas entre R$ 8 mil e R$ 30 mil cada ? perdeu 150 relógios.