Quadrilha leva caixa eletrônico de posto de combustível no Morumbi

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um caixa eletrônico foi roubado, por volta das 3h30 desta madrugada de terça-feira, 15, de dentro da loja de conveniência do posto Ale localizado próximo ao número 2.300 da Avenida Professor Francisco Morato, na Vila Sônia, região do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

Policiais militares da 2ª Companhia do 16º Batalhão foram acionados por testemunhas, mas não chegaram a tempo de deter os criminosos, pelo menos 10, que fugiram com a máquina em uma Sprinter branca. Não se sabe ainda quantas pessoas foram rendidas pelo grupo no estabelecimento.

O caso será registrado no 34º Distrito Policial, da Vila Sônia.