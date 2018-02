Quadrilha invade subprefeitura para roubar caixa eletrônico

SÃO PAULO - Três bandidos foram presos e dois veículos apreendidos, entre eles um furgão, por volta das 4 horas desta terça-feira, 19, após a quadrilha invadir a sede da subprefeitura de São Miguel Paulista, localizada na rua Ana Flora Pinheiro de Souza, na zona leste de São Paulo.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), acionada pelo vigia - que ao ver o prédio sendo invadido conseguiu se esconder e ligar para os agentes municipais, eram cerca de 15 homens em seis veículos. No momento em que a primeira viatura da GCM chegou ao local, a maior parte fugia em quatro dos seis veículos.

O caixa eletrônico, do Banco do Brasil, foi recuperado já dentro do furgão. O grupo já tinha iniciado o processo de retirada do segundo caixa. Dois criminosos foram detidos no local, com eles apreendidos maçarico e outros equipamentos utilizados no crime.

Um terceiro foi dominado pelos guardas após se envolver em um acidente na avenida Jacu-Pêssego, onde dois ocupantes que estavam dentro do mesmo carro conseguiram escapar. O trio foi encaminhado ao 63º Distrito Policial, da Vila Jacuí.