Quadrilha invade prédio da concessionária SPMar no Rodoanel

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Seis bandidos armados invadiram, no início da madrugada desta sexta-feira, 19, o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária SPMar, responsável pela administração do trecho Sul do Rodoanel Metropolitano Mário Covas. A ação durou uma hora e meia aproximadamente.

Localizado no quilômetro 37 da pista sentido Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, o prédio do CCO foi invadido pela quadrilha após o segurança da guarita de entrada ser dominado pelos assaltantes.

Dois deles permaneceram na guarita para não levantar suspeita e os demais, ocupando um veículo, foram até o prédio, onde renderam outros cinco funcionários, que foram amarrados e tiveram objetos pessoais roubados.

Na fuga, os criminosos fugiram levando também monitores de computadores. Nenhuma das vítimas ficou ferida. O caso será registrado pela Polícia Civil de Itapecerica da Serra.