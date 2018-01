Quadrilha invade posto bancário em Itaquaquecetuba

Sete criminosos arrombaram, por volta das 4 horas desta sexta-feira, 20, um caixa eletrônico de um posto bancário do Banco do Brasil no interior do prédio da Prefeitura de Itaquaquecetuba, na região leste da Grande São Paulo. O vigia foi dominado e acabou testemunhando o grupo, munido de ferramentas, entre elas um maçarico, abrir o cofre de uma das máquinas. A quadrilha fugiu em uma Kombi branca levando uma quantidade em dinheiro ainda não apurada. Policiais militares do 35º Batalhão foram acionados, mas até as 5h30 nenhum suspeito havia sido detido.