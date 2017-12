Quadrilha invade hipermercado e rouba eletrônicos

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A loja do hipermercado Walmart localizada na altura do nº 1.004 da Avenida Washington Luís, região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, foi invadida, no início da madrugada deste sábado, 30, por pelo menos 10 homens fortemente armados.

A quadrilha, que chegou em vários veículos, estava vestindo uniformes para conseguir despistar os funcionários da loja, que foi invadida após o último cliente deixar o local. O segurança e os funcionários que ainda estavam no hipermercado foram rendidos.

O bando, segundo informações preliminares apuradas por policiais militares da 4ª Companhia do 1º Batalhão, teria fugido em uma van Ducato e dois caminhões, um de pequeno porte, levando cerca de 1 mil notebooks e pelo menos 100 TVs de plasma, entre outros eletroeletrônicos.

Um Fiat Fiorino, lotado de mercadorias, não se sabe por que ainda, foi deixada pela quadrilha no estacionamento do hipermercado. Os assaltantes teriam deixado a loja por volta das 3 horas, horário em que a Polícia Militar foi acionada. O caso será registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.