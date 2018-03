Quadrilha invade condomínio e ex-prefeito de Cajamar é rendido

SÃO PAULO - Usando coletes idênticos aos da Polícia Federal, quatro homens, armados de pistolas, invadiram, por volta das 22h45 de quinta-feira, 9, o condomínio Scorpios Village, próximo ao quilômetro 38 da Rodovia Anhanguera, em Cajamar, na Grande São Paulo, após renderem o ex-prefeito da cidade, Messias Cândido da Silva (PSDB).

Em seu veículo, Messias chegava ao condomínio, no bairro Campo Verde, quando foi abordado pela quadrilha, que ocupava um Fox roubado clonado. Três dos criminosos invadiram o carro da vítima e conseguiram entrar no condomínio ao lado do ex-prefeito sem levantar suspeita. A esposa de Messias, do quarto, viu o marido chegando e percebeu algo de errado.

Guardas civis municipais foram acionados e rapidamente chegaram ao condomínio. Próximo à entrada, os guardas viram o Fox parado. O assaltante, ao perceber que seria abordado pelos guardas, saiu do carro e fugiu pelo matagal. Os demais criminosos, que estavam dentro da casa à procura de dinheiro e já haviam tomado R$ 600,00 das vítimas, quando viram a viatura se aproximando da residência, abortaram o assalto e também fugiram a pé pelo matagal.

Tanto o ex-prefeito como a esposa saíram ilesos. Policiais militares da 3ª Companhia do 26º Batalhão, que só possuem três viaturas para atender a região, foram acionados posteriormente para fazer uma varredura no interior do condomínio, mas nenhum suspeito foi detido. O caso foi registrado na delegacia do Distrito de Jordanésia, em Cajamar.