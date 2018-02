Quadrilha internacional de tráfico de drogas é presa em SP

SÃO PAULO - Dois bolivianos, uma moçambicana e um brasileiro, integrantes de uma quadrilha internacional de tráfico e distribuição de drogas, foram detidos, no início da noite de quinta-feira, 4, na região do Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo, por investigadores subordinados à 4ª Delegacia Seccional Norte.

As investigações começaram há um mês. A droga, a maior parte cocaína, vinha da Bolívia e entrava pelo Brasil via terrestre em veículos com placas do país de origem. Nesta quinta-feira, os policiais detiveram parte da quadrilha próximo ao Terminal de Cargas da Rodovia Fernão Dias. Segundo os policiais, a droga era distribuída para traficantes daquela mesma região.

Foram presos os bolivianos Carlos Erwin Montano Vinach, de 37 anos, e Juan Carlos Méndez Teinado, 27 - com os quais foram apreendidos 10 quilos de cocaína -, além da moçambicana Olga Alexandre Chongo, 32, e o brasileiro Carlos Nakamura Rodrigues, 46, aos quais a droga seria entregue.

O entorpecente estava escondido sob o forro do compartimento de cargas de um furgão Suzuki, com placas da Bolívia. Duas bolivianas que acompanhavam os traficantes foram interrogadas e liberadas, pois, segundo a polícia, não participavam do esquema criminoso.