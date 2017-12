Quadrilha interdita rodovia e ataca carros-fortes em Campinas

SÃO PAULO - Uma quadrilha armada atacou dois carros-fortes na Rodovia D. Pedro I, entre Atibaia e Jarinu, na região de Campinas, na noite desta segunda-feira, 30. Os criminosos atearam fogo a uma carreta, no km 87 da rodovia, sentido Campinas, e atiraram contra uma viatura da Polícia Militar que patrulhava a área.

Os criminosos usaram quatro veículos para obrigar os condutores a pararem os veículos que transportavam valores. Um deles rompeu o cerco e fugiu. O outro teria sido roubado.

Os policiais que estavam na viatura pediram reforço. Outras viaturas do Batalhão de Ações Especiais da PM (Baep) de Campinas se dirigiram ao local. Um helicóptero da PM também foi mobilizado.

Até às 22 horas desta segunda não havia informação sobre o valor levado pelos criminosos. De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, houve necessidade de interditar a rodovia nos dois sentidos, no km 90, na pista sul, sentido Jacareí, e no km 87, na pista norte, sentido Campinas. Às 21h30, o congestionamento chegava a 12 quilômetros no trecho.