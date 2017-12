Quadrilha incendeia veículos e explode agência bancária em Morungaba

SOROCABA - Uma quadrilha com pelo menos dez integrantes ateou fogo em três veículos para deixar a cidade sitiada e explodiu os caixas eletrônicos de uma agência bancária, na madrugada desta segunda-feira, 19, em Morungaba, interior de São Paulo.

Os tiros e as explosões deixaram em pânico os 12,9 mil habitantes. Os criminosos atiraram contra a base da Polícia Militar e os estilhaços feriram um policial. Os bandidos fugiram levando o dinheiro dos caixas. O valor não foi informado.

De acordo com o tenente Paulo Tenório, da Polícia Militar Rodoviária, antes de atacar a agência da Caixa Econômica Federal (CEF), a quadrilha ateou fogo em dois carros roubados e em um caminhão baú com carga inflamável para interditar a rodovia Constâncio Cintra (SP-360), que liga a cidade a Itatiba. O objetivo seria evitar a chegada de reforço durante o assalto ao banco. A carga do caminhão, de cabos de panela, foi espalhada na pista e também incendiada.

Com a rodovia bloqueada, os criminosos invadiram a cidade e espalharam o terror, disparando contra prédios públicos. O principal alvo foi a base da Polícia Militar, onde o policial foi atingido por estilhaços, sofrendo ferimentos leves. Em seguida, o bando usou explosivos para arrombar os caixas automáticos da agência. As explosões destruíram o prédio. O valor roubado não foi informado. No dia 1º de abril deste ano, uma quadrilha já havia explodido uma agência do Banco do Brasil e um caixa eletrônico da prefeitura, em Morungaba. Naquela ocasião, os criminosos também fizeram disparos para intimidar a polícia.

Repetição

Na última quarta-feira, 14, criminosos também atearam fogo em um caminhão sobre a rodovia de acesso à cidade durante o ataque com explosivos a uma agência bancária em Bofete, interior de São Paulo. O motorista foi rendido e obrigado a atravessar a carreta sobre a pista.

Os criminosos também roubaram o cofre de uma casa lotérica e fizeram disparos contra a base da polícia. Ninguém foi preso.

Ações

Sobre o ataque de uma quadrilha à agência da Caixa Federal em Morungaba, a Secretaria da Segurança Pública do Estado informou, em nota, que as ações desenvolvidas pela pasta para coibir ataques a caixas eletrônicos resultaram na redução de 37% nesta modalidade em todo o Estado, de janeiro a abril, em comparação com o ano passado. Foram 30 ocorrências neste ano, contra 48 em 2016. A queda é observada continuamente nos últimos anos e chega a 91% quando comparada com 2013, quando foram 336 ocorrências no período. A SSP informou também que foi intensificado o policiamento militar na região de Morungaba.