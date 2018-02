Quadrilha furta R$ 4 mil em perfumes de loja na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Ao menos seis pessoas furtaram cerca de R$ 4 mil em perfumes de uma loja no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado. A ação do grupo, composto por cinco mulheres e um homem, foi filmada pelas câmeras de segurança do local.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 30.º Distrito Policial, os funcionários da perfumaria, na Rua Monte Serrat, só perceberam o crime quando viram as gôndolas da loja vazias. Uma das integrantes do grupo fingiu que ia comprar um produto enquanto as comparsas agiam na terça-feira, 27.

O dono do estabelecimento disse em depoimento que não estava no local no momento do furto. A gravação do circuito de segurança mostra que um homem e uma mulher ficaram ao lado de fora da perfumaria enquanto as outras quatro integrantes entraram e começaram a observar os produtos.

Uma das mulheres pegou um produto e foi para o caixa pagar com um cartão de crédito, mas a operação não foi autorizada. Nesse período, as outras três mulheres escondiam 10 frascos de perfume nas calças e, em seguida, todas saíram. O vídeo revela também que o grupo fugiu em veículo estacionado perto da loja.

A Polícia Civil ainda investiga e procura os suspeito do crime.