Quadrilha fortemente armada ataca caixa eletrônico em Osasco

SÃO PAULO - Fortemente armado, um grupo de pelo menos oito criminosos, alguns deles armados de fuzis, tentou estourar um caixa eletrônico do Bradesco dentro de um quiosque instalado próximo à esquina entre a Rua Açucena e a Avenida das Flores, no Jardim das Flores, na zona sul de Osasco, na Grande São Paulo.

Em patrulhamento na região, PMs da 3ª Companhia do 14º Batalhão flagraram o grupo, que já havia iniciado a fixação de explosivos na máquina. Ao verem a viatura, os bandidos atiraram. Reforço foi acionado pelos dois policiais. Apesar do tiroteio, segundo a PM, nenhum policial ficou ferido. Os criminosos fugiram em motos e carros e nenhum deles havia sido localizado pela polícia até as 5h30 desta manhã de sexta-feira, 6. O caso será registrado no 1º Distrito Policial de Osasco.

Prisão. Na madrugada, por volta das 2h30, do dia 7 de novembro de 2011, esse mesmo caixa do Bradesco foi alvo de criminosos, que também foram flagrados pela PM no momento em que instalavam explosivos. Na ocasião, quatro bandidos foram presos em flagrante. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da PM, teve que ser acionado para detonar o explosivo fixado na máquina pelos bandidos.