Quadrilha fecha rua para roubar caixas eletrônicos em SP

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

Um bando formado por mais de dez homens encapuzados e armados de pistolas e fuzis montou um esquema organizado para roubar caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil na Avenida Dr. Silvio de Campos, em Perus, zona norte de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 23.

Um ônibus foi colocado atravessado no Viaduto Deputado Ulysses Guimarães, que dá acesso à avenida, para impedir a chegada da polícia ao local. Ao mesmo tempo, os criminosos renderam pedreiros que trabalhavam na reforma de uma calçada e motoristas que passavam pela via.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um morador das imediações, que pediu para não ser identificado, contou ter visto a ação dos bandidos de dentro da sua casa, por volta das 3 horas.

"Vi um carro sendo abordado, eles (os assaltantes) mandaram os ocupantes descerem, a princípio pensei que fosse um sequestro relâmpago ou um assalto normal", contou. A testemunha chegou a ir até a esquina para ver mais de perto, mas recuou quando percebeu ter sido notada por um criminoso. "Depois, fiquei acompanhando do terraço de casa e só então vi que o negócio era no banco".

As vítimas rendidas permaneceram enfileiradas na calçada. Segundo o morador, os pedreiros que trabalhavam na reforma da calçada de uma farmácia foram obrigados a carregar os caixas eletrônicos roubados para um furgão branco estacionado em frente à agência. A testemunha afirmou ter visto cerca de 15 bandidos no local.

Antes de fugir, o bando ateou fogo nos caixas eletrônicos que ficaram na agência. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Duas equipes foram enviadas ao local e levaram cerca de 40 minutos para combater as chamas.

Perto da agência bancária, a cerca de dois quilômetros de distância, estão localizadas a delegacia da área - o 46º Distrito Policial (Perus) - e um batalhão da Polícia Militar, na altura do número 320 da Rua Fiorelli Pecciccaco.

Para chegarem ao local, os policiais têm de passar pelo Viaduto Ulysses Guimarães, onde foi colocado o ônibus.

A polícia foi avisada do crime por testemunhas, mas os bandidos já haviam fugido quando as viaturas chegaram ao local. Até o final da madrugada, ninguém havia sido preso e a PM não tinha o número exato de caixas levados na ação. O caso será registrado no 46º DP.