Quadrilha fecha a Anhanguera para explodir carro-forte

FRANCA - Uma quadrilha fechou a Rodovia Anhanguera (SP-330), na região de Ribeirão Preto (SP), na manhã desta quarta-feira, 6, para roubar um carro-forte. Os bandidos bloquearam a pista com um caminhão, cujo motorista foi rendido no local.

Em seguida trocaram tiros com os vigias do carro-forte e explodiram o cofre do veículo que transportava dinheiro.

Um dos seguranças do carro-forte ficou ferido no tiroteio, assim como o motorista do caminhão usado no roubo. Uma Land Rover utilizada no crime foi encontrada queimada pouco depois em uma plantação de eucalipto.

A polícia já descobriu que o veículo foi comprado em Pirassununga (SP) por uma pessoa que hoje estaria morando em São Paulo. A quadrilha fugiu com os malotes de dinheiro e o caso é investigado.

A Protege, responsável pelo carro-forte, não divulgou o valor roubado. Mas declarou colaborar com as investigações e aguardar a apuração dos fatos.