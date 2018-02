Quadrilha faz mais um refém e foge da mata Quatro dos oito assaltantes que aterrorizaram a pequena cidade de Cotiporã no domingo escaparam do cerco policial, fizeram mais um refém e conseguiram fugir para a região metropolitana de Porto Alegre ontem. Eles invadiram uma casa rural de Bento Gonçalves, amarraram três pessoas, roubaram dois carros e obrigaram um dos agricultores a seguir com eles. Como um pneu de um automóvel levado na fuga furou, todo o grupo se reuniu dentro do segundo automóvel, que foi abandonando, juntamente com o refém.