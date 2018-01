Quadrilha faz arrastão na Pamplona

Quatro criminosos aterrorizaram e humilharam na noite de anteontem moradores do Prédio Tamoyo, na Rua Pamplona. Eles ameaçaram cortar com uma tesoura o dedo de uma senhora de 69 anos e obrigaram outra vítima a andar de joelhos pelo apartamento. O bando roubou euros, dólares, celulares, notebooks, joias, roupas, tênis, máquinas fotográficas e malas. Nenhum dos ladrões foi preso.

Anteontem, dois policiais militares à paisana reagiram a um assalto e mataram um ladrão na mesma rua. No dia 21, ainda na Pamplona, um PM morreu ao tentar impedir um assalto.

Os assaltantes invadiram o prédio por volta das 21h30 em um New Beetle prata. Eles pararam atrás do veículo de um morador que acabara de chegar. Questionados pelo porteiro, citaram o nome de uma moradora, entraram e esconderam-se na garagem. O engenheiro F.A., de 32 anos, foi a primeira vítima. Ele desceu do elevador na garagem para levar o cachorro para passear e foi abordado.

Depois, foi obrigado a ir ao apartamento, no 9.º andar, e abrir o cofre, no qual havia dinheiro e joias. "Eles pegaram uma tesoura e ameaçaram cortar meu dedo se não revelasse onde moravam os mais ricos", contou o engenheiro. A mãe dele, de 69 anos, que estava no apartamento, recebeu a mesma ameaça. Após recolherem os pertences, os ladrões trancaram as vítimas num cômodo da garagem.

Pouco depois, outro criminoso abordou o administrador de empresas A.M., de 33 anos, que subia pela escada para o 1.º andar, onde o amigo A.S.L., de 44, o aguardava. O administrador foi levado à sala da garagem. Outro ladrão foi ao apartamento de A.

Como esperava o amigo, deixara a porta aberta. O ladrão chegou e o obrigou a ir de joelhos até o corredor. No imóvel, havia mais uma vítima, um homem de 52 anos. Os ladrões reviraram o apartamento e colocaram os objetos roubados em malas. Depois, obrigaram os reféns a carregá-las até a sala de máquinas e colocá-las no New Beetle. Nesse intervalo, dominaram outro porteiro que chegara para a troca de turno. Depois, fugiram.

Como o prédio não dispõe de câmeras, a ação não foi registrada. "Isso deve dificultar as investigações", observou o delegado José Matallo Neto, do 5.º DP (Aclimação).

Outros casos

2 de janeiro

Ladrões assaltam condomínio de classe média na Vila Mariana

15 de janeiro

Nove apartamentos são roubados na Chácara Klabin

24 de fevereiro

Quinze ladrões invadem condomínio de luxo no Morumbi. Roubam dinheiro, micros e joias

21 de março

Quinze homens roubam sete apartamentos no Brooklin. Levam dinheiro, joias e eletrônicos