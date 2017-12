Quadrilha faz arrastão em prédio residencial de luxo em Higienópolis

SÃO PAULO - Cerca de dez homens armados fizeram um arrastão em um edifício residencial de luxo em Higienópolis, zona oeste da capital, no início da noite de domingo, 24, em uma ação que durou duas horas. O prédio tem 17 unidades, uma por andar, das quais 12 teriam sido invadidas pela quadrilha.

Cerca de 25 moradores do Edifício Villa Velha, localizado na Avenida Higienópolis, nº 683 - praticamente em frente ao Shopping Higienópolis -, foram feitos reféns e trancados num salão de festas e no cômodo dos porteiros, enquanto os ladrões vasculhavam os apartamentos, segundo um dos funcionários do prédio.

Para furar o esquema de segurança, um dos criminosos rendeu um morador que dirigia seu veículo no trânsito, se escondeu no carro e o obrigou a entrar na garagem do edifício, por volta das 18 horas. Depois, rendeu o porteiro e liberou o acesso ao restante da quadrilha, segundo um dos funcionários.

Os criminosos roubaram joias, relógios, notebooks, aparelhos eletrônicos e outros pertences das vítimas, além de dois cofres, e fugiram por volta das 20 horas. A polícia foi acionada após a ação e até o momento ninguém foi preso.

É o terceiro arrastão em condomínios da capital desde a última sexta-feira, 22. Com esse caso, vai a 18 o número de arrastões na cidade em 2010, ante 21 no ano passado. O crime será investigado pela 4º Delegacia de Patrimônio do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic).

Atualizado às 8h05.