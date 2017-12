Quadrilha faz arrastão em prédio na zona oeste de São Paulo

Um grupo armado invadiu na madrugada desta terça-feira, 30, um edifício de classe média alta na Vila Hamburguesa, zona oeste de São Paulo. Pelo menos três apartamentos foram invadidos. Foram levados veículos, joias, objetos pessoais e dinheiro dos moradores.

Segundo uma moradora, os criminosos entraram em seu apartamento usando uma cópia de chave obtida na portaria. Ainda de acordo com ela, os bandidos estariam à procura de parentes do piloto Felipe Massa que seriam moradores do prédio.

Os moradores foram amarrados e feitos reféns no primeiro subsolo do prédio. Moradores de outros dois apartamentos invadidos foram rendidos quando chegavam no edifício. Após o roubo, os criminosos fugiram com pelo menos três veículos.