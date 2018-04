Quadrilha faz 13 reféns em supermercado Uma quadrilha fez 13 pessoas reféns na manhã de ontem em um supermercado de Hortolândia, na região de Campinas, interior do Estado. Os bandidos renderam 12 funcionários e mais uma pessoa que passava na rua por volta das 7h. O gerente do supermercado foi ferido com uma coronhada na cabeça e levado para o hospital. Quatro homens foram presos. Um revólver calibre 38 e uma bomba de gás lacrimogêneo foram apreendidos. De acordo com a polícia, a quadrilha queria estourar o cofre do supermercado.