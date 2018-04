Quadrilha explode dois caixas eletrônicos no centro de Serra Negra

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Bandidos explodiram, à 1h30 desta madrugada de terça-feira, 31, um dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada das agências do bancos Itaú e Santander, localizadas na Rua Sete de Setembro, no centro de Serra Negra, interior paulista. A quadrilha teria se dividido em dois grupos e atacou os caixas simultaneamente.

Na agência do Itaú agiram pelo menos cinco homens. O bando teria fugido em um Fox preto e um Fiesta prata. Um pessoa que passava pelo local e viu a ação da quadrilha, entrou em uma das agências para pegar as notas que ficaram espalhadas pelo chão e acabou preso por PMs da 2ª Companhia do 34º Batalhão.

Minutos antes das duas explosões, uma ligação feita ao 190 forçou o deslocamento da PM para o loteamento Vale do Sol, onde foi apreendida uma Saveiro verde, furtada em Campinas. Acredita-se que a pessoa responsável pela ligação seja integrante da mesma quadrilha e sua tarefa foi atrair o policiamento para a região e tirá-lo do centro da cidade.

Nenhum integrante do bando foi detido. Não se sabe ainda quando foi levado das máquinas.