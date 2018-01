Quadrilha explode cofre de agência bancária em Elias Fausto

SOROCABA - Um bando armado usou um caminhão para interditar a via pública e explodiu o cofre de uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta segunda-feira, 5, em Elias Fausto, interior de São Paulo. Durante a ação, os criminosos dispararam tiros de fuzil contra uma base da Guarda Municipal, mas ninguém ficou ferido. O grupo saiu com malotes, mas a quantia furtada não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de dez homens, alguns deles encapuzados, participaram da ação. Na fuga, eles usaram dois automóveis da marca Audi e abandonaram o caminhão. Ninguém foi preso.

Violência. A cidade de Elias Fausto, na região de Piracicaba, vive momentos de violência. Na sexta-feira, 3, o prefeito Laércio Betarelli (PSDB) foi morto com seis tiros, dias depois de ter pedido ao secretário da Segurança Pública do Estado, Alexandre de Moraes, reforço no policiamento da cidade. O crime está sendo investigado.