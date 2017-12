Quadrilha explode caixas eletrônicos no interior de São Paulo

SOROCABA - Pelo menos oito homens portando armas longas arrombaram uma agência do Banco do Brasil e explodiram dois caixas automáticos, na madrugada desta terça-feira, 26, em Araçoiaba da Serra, região de Sorocaba, no interior de São Paulo. Além dos equipamentos, a força da explosão destruiu a fachada da agência.

Os criminosos fugiram com o dinheiro - o valor não foi informado. Foi o quarto ataque a caixas bancários na região em três dias - três deles com o uso de explosivos.

De acordo com a Polícia Militar, imagens de câmeras instaladas na agência mostram a ação dos criminosos, que durou poucos minutos. Enquanto os explosivos eram colocados nos equipamentos, os bandidos fizeram disparos para manter os moradores afastados. Após as explosões, eles fugiram em vários veículos.

Não houve perseguição, pois, no momento do ataque, apenas uma viatura da PM estava disponível. Na segunda-feira, 25, criminosos explodiram uma agência em Cesário Lange e um caixa automático em Sorocaba. No domingo, 24, os criminosos já haviam roubado dois caixas eletrônicos no bairro do Éden, em Sorocaba.