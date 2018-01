Quadrilha explode caixas eletrônicos do Banco do Brasil em Ribeirão Preto

SOROCABA – Criminosos explodiram ao menos dois caixas eletrônicos de um posto bancário do Banco do Brasil instalado em um centro empresarial, na madrugada desta terça-feira 3, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos cinco homens portando pistolas e armas longas participaram do ataque. As explosões destruíram os caixas e parte das instalações. Estilhaços ficaram espalhados pela rua, no bairro Jardim Irajá.

+ Polícia descobre túnel de ladrões que levaria a cofre do Banco do Brasil

Vizinhos do local ouviram o barulho e acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram, os criminosos já tinham fugido, levando o dinheiro dos caixas. A PM fez cercos na região, mas nenhum suspeito tinha sido preso até a manhã desta terça. A polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança instaladas no local e nas imediações na tentativa de identificar a quadrilha. O mesmo posto já havia sido alvo de ataque com explosivos há três anos.

+ Roubos de celular atingem metade das ruas de São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2,5 MILHÕES. Na noite de domingo, 1º, uma quadrilha invadiu uma agência do Banco do Brasil em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo e roubou R$ 2,5 milhões que estavam no cofre central. A Polícia Civil da cidade já tem pistas da dos quatro homens que participaram da ação. Eles usavam uniformes e se passaram por funcionários de uma empresa de manutenção para render o vigia que fazia a segurança do prédio. O vigilante foi levado para o interior do banco e ficou amarrado durante o assalto.

Com o auxílio de ferramentas, os criminosos conseguiram abrir a parede do cofre. O dinheiro foi colocado em malotes. O bando só deixou o local na madrugada da segunda-feira. O vigia nada sofreu. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) obteve a descrição dos suspeitos e teve acesso às imagens de câmeras de monitoramento. A perícia feita nos equipamentos deixados no local do assalto também ajuda nas investigações. O roubo foi o maior já registrado em bancos da região.