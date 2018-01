Quadrilha explode caixas bancários em Sorocaba

SOROCABA - Criminosos invadiram o prédio da administração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) de Sorocaba e explodiram dois caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, na madrugada deste sábado, 30.

As explosões foram ouvidas por frequentadores de bares localizados nas imediações, no bairro Santa Rosália. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos cinco homens teriam participado da ação.

Os caixas e as instalações do prédio ficaram danificados. A PM fez um cerco na região, mas ninguém foi preso. A Polícia Federal foi acionada para a perícia no local.

O valor levado pelos criminosos não foi informado. Na sexta-feira, uma quadrilha explodiu dois caixas do banco Bradesco, em Conchas, cidade da região. A agência ficou destruída e prédios vizinhos foram afetados pela explosão. Os criminosos fugiram fazendo disparos com fuzil. Ninguém foi preso.