Quadrilha explode caixa na Granja Viana Um grupo com dez bandidos explodiu ontem, às 4 horas, um caixa eletrônico do Bradesco em um quiosque da Rua José Félix de Oliveira, na Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. Ocupando um Ford EcoSport, um Celta e um terceiro veículo, o bando fugiu com o dinheiro - não se sabe ainda quanto foi roubado. A explosão dividiu o quiosque em quatro partes.