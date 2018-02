Quadrilha explode caixa eletrônico dentro de posto de gasolina em Jundiaí

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um grupo munido com explosivos arrombou, por volta das 2h45 desta sexta-feira, 19, um dos diversos caixas eletrônicos instalados no interior de um posto de gasolina localizado na Rodovia Geraldo Dias (SP-332), em Jundiaí, interior paulista, em frente à Viação Jundiaiense, no Parque Centenário.

O posto estava fechado. Pelo menos oito homens, após a explosão, fugiram em um Meriva branco e um Escort prata. Não se sabe ainda se algo foi levado da máquina. Policiais militares do 49º Batalhão do Interior estão no local e encaminharão os dados da ocorrência ao plantão policial.