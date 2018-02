Quadrilha explode caixa automático em Sorocaba

SOROCABA – Uma quadrilha explodiu o caixa automático de uma agência bancária, na madrugada deste sábado, 19, no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. Os bandidos estavam em pelo menos dois veículos e invadiram a agência por volta das 2h30. Moradores vizinhos ouviram o barulho da explosão. Além do equipamento, a agência também ficou danificada. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos fugiram levando o dinheiro, mas a quantia não foi informada. Uma dinamite não explodiu e foi deixada no local. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da PM foi chamado para remover o explosivo.

Sorocaba é a sétima cidade atacada por quadrilhas especializadas em explodir caixas automáticos de bancos apenas esta semana no interior do Estado. Na sexta-feira, os criminosos atacaram duas agências em Santa Cruz da Conceição, na região de Campinas. Antes, já haviam sido explodidos caixas em Taguaí, Barbosa, Monte Alto, Ibiúna e Pindamonhangaba. Em resposta à ação das quadrilhas, os bancos reduziram o número de caixas automáticos com dinheiro para saque em feriados e fins de semana. A maioria dos caixas também não recebe depósitos nesses períodos, o que tem gerado transtornos para os clientes.