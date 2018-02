Quadrilha especializada em golpes contra comércio é presa no centro de SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil deteve na manhã desta terça-feira, 5, quatro integrantes de um grupo especializado em golpes. A prisão foi feita no bairro República, região central de São Paulo. Eles eram procurados há cerca de dois meses e responderão por estelionato, falsificação de documentos e falsidade ideológica.

A quadrilha tinha como objetivo compras de medicamentos e acessórios de vestuário, como relógios e bolsas. Os alvos eram os pontos comerciais da região central de São Paulo e cidades do interior. O chefe do esquema arregimentava pessoas interessadas em realizar as compras e as entregava um kit com carteira de identidade, comprovante de residência e folhas de cheque, todos falsos, para que elas fossem efetuadas.

As ações eram organizadas no interior de um veículo. Ali eles também armazenavam os produtos. Hoje, os policiais conseguiram acompanhar uma entrega de medicamentos realizada por um dos integrantes do grupo. O material foi deixado em uma drogaria na Rua 13 de Maio, na Bela Vista. Os produtos comprados, em sua maioria, eram medicamentos para disfunção erétil e doenças cardíacas.