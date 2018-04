Quadrilha especializada em arrastões é presa

Entre os integrantes da quadrilha havia três foragidos da Justiça. Nos próximos dias, a polícia vai mostrar as fotos dos acusados para vítimas de roubos a condomínios não resolvidos.

A PM diz que os suspeitos podem estar envolvidos no roubo de coletes à prova de balas e de duas pistolas de policiais de Avanhandava, no interior, no dia 7. Com um dos presos foi apreendida uma pistola calibre .40 com numeração raspada. Ao ser flagrado, ele ofereceu R$ 18,3 mil aos PMs. Outras duas pistolas, um revólver e drogas também foram apreendidos.