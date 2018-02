Quadrilha em fuga abandona caminhão em movimento na Fernão Dias

SÃO PAULO - Uma quadrilha de ladrões de carga, ao ser perseguida por policiais rodoviários federais e policiais militares do 15º Batalhão, de Guarulhos, por volta das 22h45 de terça-feira, 26, resolveu abandonar, em movimento, em plena Rodovia Fernão Dias, o caminhão roubado minutos antes em um posto de gasolina. Na ação, um dos bandidos estourou o vidro do caminhão com uma pedra antes de dominar a vítima, que foi abandonada na sequência.

A perseguição ocorreu no trecho entre os quilômetros 78 e 76, próximo ao Túnel da Mata Fria, no limite entre os municípios de Guarulhos e Mairiporã, na Grande São Paulo, após os policiais serem acionados por uma testemunha que estava no Autoposto 555, local do roubo, no quilômetro 84 da rodovia, região do Parque Edu Chaves, na zona norte da capital. Carregado com esterco, o caminhão foi localizado pelos policiais. Na fuga, num trecho de subida da pista sentido Belo Horizonte, dois criminosos resolveram abandonar o caminhão ainda em movimento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao perder força, o veículo, sem ninguém mais ao volante, voltou e atingiu uma viatura da Polícia Militar e uma caminhonete antes de parar. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os bandidos estavam em uma moto e um Fiat Pálio verde e conseguiram escapar. Alguns deles, segundo os policiais, teriam entrado em um matagal que dá acesso a uma favela. O caminhoneiro foi encontrado e passa bem. Como o roubo do caminhão ocorreu no trecho da capital paulista, o caso foi registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã.