Quadrilha é presa por furto de caixa eletrônico em supermercado

SÃO PAULO - Seis homens foram presos na madrugada desta segunda-feira, 25, por furtarem dinheiro de um caixa eletrônico 24 horas instalado dentro de um supermercado no bairro Planalto Paulista, na zona sul da capital.

A Polícia Militar foi acionada às 3h30 pelo alarme de intrusão do caixa e, ao chegar ao local, na Avenida José Maria Whitaker, altura do nº 600, abordou dois homens em atitude suspeita num Peugeot preto estacionado em frente ao supermercado. Maikon Procópio e Ricardo Batista da Silva, ambos de 32 anos, foram presos com uma pistola calibre 380, binóculo e celulares.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Do lado de dentro do supermercado, os policiais encontraram quatro homens escondidos no forro do primeiro andar, que se renderam após breve negociação. "Ouvimos uma movimentação entre o primeiro e o segundo pisos e encontramos uma porta que dava acesso ao forro, onde eles estavam", disse o tenente Takami, do 3º Batalhão Metropolitano.

Francisco José dos Santos, de 41 anos, Claudio Jean Santana, 31, e Antônio Celso Lopes Ribeiro, 39, além de um quarto integrante que não portava documento, também foram detidos. Com eles, a polícia apreendeu R$ 13.500 mil reais, instrumentos para violar o caixa eletrônico, como pé de cabra e serra elétrica, e diversos celulares. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial, na Vila Clementino.