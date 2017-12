Quadrilha é presa por assalto a residência e sequestro relâmpago em SP

SÃO PAULO- Três pessoas foram presas nesta quarta-feira, 26, acusadas de praticarem roubos a residências e estabelecimentos comerciais, além de praticarem sequestros relâmpago nas zonas oeste e sul de São Paulo.

As investigações de policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) começaram após roubo a comércio na Rua Fradique Coutinho, no bairro Vila Madalena, no último dia 19.

Na noite de ontem um dos suspeitos foi encontrado na empresa em que trabalhava. Ele confessou participação no crime, e outros dois em suas respectivas residências. Foram apreendidas as roupas utilizadas por um dos bandidos no assalto, dois relógios e dois celulares das vítimas do roubo, uma moto Suzuki Bandit azul, 24 cheques em branco e seis cartões de crédito. Outros dois suspeitos já foram identificados pela polícia e estão sendo procurados.

Além do roubo na Vila Madalena, eles foram reconhecidos pela participação, no mesmo dia, em um roubo à residência e em uma ocorrência de roubo seguido de sequestro relâmpago registrada, ocorrida em outubro. Os três foram autuados em flagrante por formação de quadrilha.